فتح مطاعم رام الله والبيرة بدءًا من السبت دون استقبال زبائن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الخميس، عن تخفيف إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد المتعلقة بقرار إغلاق المطاعم في المحافظة.

وأوضحت غنام أن القرار تم اتخاذه "بعد مشاورات مع كافة جهات الاختصاص وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتية".

وأضافت أنه "تقرر السماح للمطاعم بالعمل عن طريق طلبات التوصيل (الطلبات الخارجية)، ابتداء من صباح يوم السبت 2 أيار/ مايو المقبل وذلك حتى الساعة السابعة والنصف مساءً".

وأوضحت أنه "لن يسمح للمطاعم بفتح أبوابها واستقبال المواطنين، حيث ستتم التوصية عبر الهاتف، على أن تقوم المطاعم بتوصيل الطلبات للبيوت".

وشددت غنام على "ضرورة التزام أصحاب المطاعم بشروط الصحة، لافتة إلى أن طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ستكثف من جولاتها الرقابية لضمان التزام المطاعم بالشروط المعلنة".