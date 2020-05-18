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الصحة الفلسطينية: 9 محافظات خالية من كورونا وتحسن حالة الرضيع المصاب

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 11:54

الصحة الفلسطينية: 9 محافظات خالية من كورونا وتحسن حالة الرضيع المصاب
أسواق البلدة القديمة بالخليل (وفا)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، عن 9 محافظات بالضفة الغربية خالية من فيروس كورونا المستجد، بضمنها محافظة بعد شفاء جميع الإصابات فيها، فيما تم التأكيد على استقرار حالة الرضيع المصاب بالفيروس بعد إدخاله العناية المكثفة.

وأشارت الصحة في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية قطاع غزة، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، ما زال فيها إصابات بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي كان قد أدخل إلى العناية المكثفة أمس الأحد.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ1948.

وأهابت الكيلة بجمهور المواطنين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من اماكن عملهم داخل أراضي الـ48 بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم وأبناء شعبهم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الصحة الفلسطينية
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