الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا يرفع الحصيلة إلى 567

أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين، في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات في البلدة إلى 13.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحافي، أنه تم تسجيل إصابة شابة عشرينية وسيدة أربعينية بالفيروس، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق مخالطتهما مصابين، مشيرة إلى أن من بين الإصابات المسجلة في البلدة 3 أطفال، و3 سيدات.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين في بيت أولا، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 567، وعدد الإصابات النشطة إلى 108، بينها 59 في مدينة القدس و8 إصابات في ضواحيها، و37 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء يوم الإثنين، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنها أجرت 107 فحوصات لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل إصابات جديدة.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصا لـ7492 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 7472 سلبية، و20 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 10 إلى الحجر المنزلي، وبقيت 4 داخل الحجر الصحي في معبر رفح، في حين توجد أربع حالات لا تزال مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر.

وبينت أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1562، ولم تظهر عليهم أعراض المرض.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت، أمس الإثنين، عن 9 محافظات بالضفة الغربية خالية من فيروس كورونا، بضمنها محافظة طولكرم بعد شفاء جميع الإصابات فيها.