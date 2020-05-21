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29 إصابة بكورونا في قطاع غزّة خلال 3 أيام فقط

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 17:59

29 إصابة بكورونا في قطاع غزّة خلال 3 أيام فقط
طفل في غزة يضع كمامة (أ ب أ)
عرب ٤٨

سجّل قطاع غزّة 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، بين العائدين إلى القطاع، بحسب ما أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، اليوم، الخميس.

وقالت وزارة الصحّة في القطاع إنّ الإصابات المكتشفة اختلطت بعشرات العائدين إلى القطاع ويتم فحص شبهة اختلاطهم بأشخاص خارج مراكز الحجر.

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات، وأضاف أنّ "خلية الأزمة اجتمعت اليوم بحضور قيادة ’حماس’ والتشريعي مع الجهات الحكومية وكان التوجه بشكل واضح بضرورة وجوب تشديد الإجراءات في كل مرافق الحياة".

وأضاف الحيّة أنّ وزارة الصحة في القطاع تبحث عن المخالطين "ودرسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد على الأقل حماية لشعبنا، ولكن أرجأنا ذلك حتى يتم استكمال الإجراءات والتأكد من وجود مخالطات خارج الحجر الصحي".

واعتبر الحيّة الرقم "مفاجئا.. 29 إصابة في 3 أيام.. مؤشر ونذير خطر يتهدد قطاع غزة".

ويقفز بذلك عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطاع غزّة إلى 49.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#غزّة
#خليل الحية
#كورونا في فلسطين

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