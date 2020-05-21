3 إصابات منها خطيرة بجريمتي إطلاق نار العيسوية وشعفاط

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة بجريمتي إطلاق نار في العيسوية ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، دون أن تنفذ شرطة الاحتلال أي اعتقالات.

في مخيم شعفاط، أصيب هاشم الدبس وطفله، بعد منتصف الليلة، برصاص مجهولين خلال تواجدهما داخل محله التجاري بالمخيم.

وأفاد شهود عيان بأن ملثما اقتحم محل المواطن هاشم وأطلق الرصاص نحوه وطفله البالغ من العمر 3 سنوات، مما ادى لإصابته بجروح في ساقيه، وطفله بشظايا الرصاص، ونقلا للعلاج في إحدى المستشفيات بالقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الراجلة مخيم شعفاط من الحاجز العسكري، للتحقيق في حادث إطلاق الرصاص.

وفي بلدة العيسوية، أصيبت طفلة من قرية عمرها 4سنوات، برصاصة طائشة بالرأس، وحالتها حرجة، حيث نقلت إلى المستشفى للعلاج، دون أن يعلن عن تفاصيل بشأن ملابسات الحادث.