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القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتدي على مصلّين أرادوا الوصول للأقصى

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 09:14

القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتدي على مصلّين أرادوا الوصول للأقصى
جنديا احتلال في وقت سابق بالقدس (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على مصلّين حاولوا الوصول إلى أبواب المسجد الأقصى، لأداء صلاة عيد الفطر فيه، وأسفر الاعتداء عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم كبار في السن.

واستخدم أفراد قوات الاحتلال خلال الاعتداء، الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.

وتجمع العشرات بالقرب من حواجز الاحتلال الحديدية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل أن مصلّين تمكنوا من الوصول إلى ساحة "الغزالة" عند باب الأسباط لأداء الصلاة هناك، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.

واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد المُغلق منذ شهرين بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الاحتلال الإسرائيلي
#المسجد الأقصى
#إصابة عدد من الأشخاص
#حواجز الاحتلال

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