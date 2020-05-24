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كنيسة القيامة تفتح أبوابها بعد إغلاق لنحو شهرين

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 08:51

كنيسة القيامة تفتح أبوابها بعد إغلاق لنحو شهرين
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨

فتحت كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، أبوابها، اليوم الأحد، بعد إغلاقٍ امتدّ لقرابة الشهرين، إثر تفشي وباء كورونا.

وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، قد أصدروا يوم أمس بيانًا أعلنوا فيه إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطا بتواجد حتى 50 شخصًا بداخلها "كحد أقصى"، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة".

وشددوا في بيانهم على ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار، والأيقونات، والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلًا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المتبعة.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، تم تسجيل 179 إصابة بالفيروس في مدينة القدس الشرقية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كنيسة القيامة
#مدينة القدس المحتلة
#وباء كورونا
#فيروس كورونا

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