فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين الأحد المقبل

أعلن وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، لاستقبال المصلين، اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك في أعقاب تعليق حضور المصلين إلى المسجد، منذ الـ23 من آذار/ مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الخلايلة في تصريح صحافي أن عودة دخول المصلين، سيتم وفق إجراءات وقائية وتدابير صحية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن عملية إعادة الفتح، تمت بالتنسيق مع دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بعد أن أظهرت المؤشرات الصحية انحسار انتشار وباء كورونا.

وأوضح الوزير الأردني بأن دائرة الأوقاف في القدس، ستعتمد في إجراءات إعادة الفتح، اتخاذ أعلى التدابير الصحية المتعلقة بالوباء.

وانهمك حراس وسدنة المسجد الأقصى منذ ساعات صباح الأربعاء، في التحضير لاستقبال المصلين، بدءا من مطلع الأسبوع المقبل.

وشرع موظفو المسجد بتعقيم الساحات والأروقة، استعدادا لقرار إعادة الفتح، بعد تعليق دخول المصلين منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، على أثر انتشار فيروس كورونا.

وكان مجلس الأوقاف بالقدس قرر الأسبوع الماضي، رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بعد عطلة عيد الفطر، وذلك في ضوء الانحسار النسبي لانتشار فيروس كورونا، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة.

وكشف مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية أنه "رغم تعليق حضور المصلين، إلا أنه تمت إقامة الصلوات في موعدها، بمشاركة حراس وسدنة المسجد وموظفي الأوقاف بالقدس".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") قد ذكرت أمس، الثلاثاء، ـن الشرطة الإسرائيلية أبلغت دائرة الأوقاف بأنها لن تسمح لأكثر من 500 مصل بدخول المسجد وأنه سيشترط على المصلين وضع بطاقاتهم الشخصية عند أفراد الشرطة الإسرائيلية خارج أبواب المسجد، على أن يتم استرجاعها عند الخروج من المسجد.

ونفى المسؤول في الأوقاف أن يكون قد جرى أي حوار مع الشرطة الإسرائيلية، بشأن إعادة فتح أبواب المسجد، وشدد على أنه "لم يجرِ أي حوار مع الشرطة الإسرائيلية، وهي محاولة لتحريض المصلين".

ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وهو وضع تعزز بتوقيع اتفاقية أخرى بين المملكة وفلسطين، عام 2013.