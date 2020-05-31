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قلقيلية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 16:24

قلقيلية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا
الحاجز المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 627.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في بيان صحافي صدر عنها اليوم، أن الإصابة الجديدة سجلت لسيدة (30 عاما) من بلدة حجة قضاء قلقيلية، وقد انتقلت إليها العدوى من خلال والدها، الذي أُعلن عن إصابته سابقًا.

وبينت أن عدد الإصابات النشطة، يبلغ 99 إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة القدس، وإصابة واحدة في ضواحيها، و21 إصابة في محافظة الخليل، و13 إصابة قي قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 523 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و212 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و18 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتابعت أن نسبة الشفاء بلغت 83.4% من مجمل الإصابات المُسجلة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حاليًا 22990 شخصًا.

يذكر أن 8 محافظات فلسطينية لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي محافظات: نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، سلفيت، طوباس، أريحا والأغوار، جنين، بيت لحم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#الحكومة الفلسطينية
#رام الله
#مي كيلة
#قلقيلية

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