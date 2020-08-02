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الصحة الفلسطينية: وفاة و225 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 02/08/2020 - 13:34

الصحة الفلسطينية: وفاة و225 إصابة جديدة بكورونا
تشديد الإجراءات في الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

توفي شخص وأصيب 225 شخصًا بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى 66 شخصًا منه، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن حالة الوفاة الجديدة لسيدة (58 عامًا) من قلنديا، مشيرة إلى أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 33 حالة، محافظة بيت لحم 23 حالة، محافظة جنين 4 حالات، محافظة طولكرم 6 حالات.

وتوزّعت الإصابات على المحافظات الآتية: القدس 103 إصابات، بينها 88 إصابة داخل مدينة القدس؛ الخليل 28؛ رام الله والبيرة 49؛ طولكرم إصابتان؛ بيت لحم 3؛ جنين 1؛ نابلس 14؛ أريحا والأغوار 20؛ قلقيلية 5.

وتابعت وزارة الصحة أن 7 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرتفع بهذا عدد الإصابات الكلي في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينيّة إلى 15780 تعافى منها 6664، بينما وصل عدد الوفيات إلى 87.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورنا
#الضفة الغربية
#الخليل
#القدس
#رام الله والبيرة

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