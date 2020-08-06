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الحكومة الفلسطينية تقترض 30 مليون دولار من البنك الدولي لمجابهة كورونا

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 17:17

الحكومة الفلسطينية تقترض 30 مليون دولار من البنك الدولي لمجابهة كورونا
خلال التوقيع على اتفاقية القرض في رام الله (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وقّعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، والبنك الدولي ممثلا بمديره في فلسطين، كانثان شانكار، اليوم الخميس، اتفاقية قرضٍ بقيمة 30 مليون دولار، لدعم الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرامج تشغيلية، في الضفة الغربية والقدس، المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر رئاسة الحكومة، في مدينة رام الله، بحضور رئيس الحكومة، محمد اشتية، كما حضر التوقيع، وزير العمل، نصري أبو جيش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، ومدير صندوق التشغيل، مهدي حمدان.

وقال اشتية عقب التوقيع، إن 6 ملايين دولار ستُخصص للأسر المحتاجة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

ولفت إلى أن 13.9 مليون دولار مخصصة لعمال المياومة ستصرف عبر وزارة العمل، ومن المقرر أن يستفيد منها 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن مبلغ 10 مليون دولار ستخصص لبرنامج التشغيل المؤقت، وسيتم تنفيذه من قبل 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة. ووصف الاتفاقية بـ"الهامة".

من جانبه، قال شانكار: "سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب، هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين، رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم، لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بنفس الوقت"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتضرر آلاف من عمال المياومة في الضفة الغربية والقدس، المحتلتين، خلال الشهور الخمسة الماضية، بفعل الإجراءات الحكومية لمنع تفشي جائحة كورونا.

وتوفيت امرأة (57 عاما) من مدينة نابلس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و289 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 9 محافظات: الخليل 183، ونابلس 22، وأريحا والأغوار 6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل 242 حالة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 حالة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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