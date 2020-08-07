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كورونا في الضفة والقدس: وفاتان و514 إصابة خلال 24 ساعة وتعافي نصف المصابين

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 16:59

كورونا في الضفة والقدس: وفاتان و514 إصابة خلال 24 ساعة وتعافي نصف المصابين
عاملون صحيون فلسطينيون ينقلون جثة امرأة من نابلس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس المحتلة، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن أكثر من نصف المصابين بالفيروس، تماثلوا للشفاء، موضحة أن حصيلة المتعافين من الفيروس في الضفة الغربية والقدس، المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين.

وأفادت بتراجع نسبة الإصابات النشطة، إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

تطهير إحدى مدارس غزة (أ ب أ)

وأضافت أن حالتي الوفاة، هما لمسن من يطا (93 عاما)، وآخر من العيزرية (70 عاما).

وأوضحت في بيانها أن "حالات التعافي الجديدة سُجلت في مدينة القدس (823) حالة، محافظة الخليل (193)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة طوباس (10)، محافظة طولكرم (4)، محافظة نابلس (54)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (33)".

عاملون صحيون فلسطينيون ينقلون جثة امرأة من نابلس (أ ب أ)

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (209)، نابلس (10)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (12)، قلقيلية (6)، جنين (1)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (9)، محافظة القدس (224)، بينها (190) داخل مدينة القدس، و(34) في الضواحي".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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