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الصحة الفلسطينيّة: وفاة مسن متأثرا بإصابته بكورونا

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 09:13

الصحة الفلسطينيّة: وفاة مسن متأثرا بإصابته بكورونا
مسنان مقدسيان يقيان نفسيهما من الفيروس، في وقت سابق (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، صباح اليوم السبت، وفاة مواطن (85 عاما) من الريحية جنوبي الخليل، متأثرا بإصابته بكورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في الأراضي المحتلة عام 1967 (دون القدس) إلى 117 وفاة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن "المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة".

وفي سياق متصل كان قد أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الجمعة، عن وفاة وإصابة 178 مقدسيًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير.

وأوضح الجبريني، أنه "تم تسجيل حالة الوفاة في جبل المكبر وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 18 (في القدس المحتلة)".

وذكر الجبريني أن مُجمل الإصابات "الحالية النشطة، وصل إلى 1870"، كما أشار إلى تسجيل 106 حالات شفاء.

وأوضح الجبريني، الخميس أن "نصف مرضى كورونا في مدينة القدس هم (...) عرب"، مُشيرا إلى أن "إصاباتهم بالفيروس جاءت نتيجة المخالطات العديدة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

وذكر الجبريني في البيان، أن "حي الطور بالقدس يُعتبر أكثر أحياء مدينة القدس تضررا بالفيروس".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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