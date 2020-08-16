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الاحتلال يجدد منع محافظ القدس غيث من دخول الضفة لـ6 أشهر

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 20:32

الاحتلال يجدد منع محافظ القدس غيث من دخول الضفة لـ6 أشهر
محافظ مدينة القدس، عدنان غيث (أرشيفية أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منعَ محافظ القدس، عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية المحتلة، لمدة ستة أشهر، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وسلّمت سلطات الاحتلال، غيث، قرار تجديد منع الدخول إلى الضفة، عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة، في وقت سابق اليوم.

ويأتي هذا القرار كحلقة من سلسلة قرارت وإجراءات مجحفة اتخذها الاحتلال بحق المحافظ غيث، بهدف حصاره وتضييق الخناق عليه، حيث خضع للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين.

يذكر أن المرة الرابعة لمنع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية كانت ستنتهي في العشرين من الشهر الجاري.

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#محافظ القدس
#القدس المحتلة
#عدنان غيث
#محافظ القدس
#منع دخول الضفة

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