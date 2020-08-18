"حماس": سنعمل "بكل قوة وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار"

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، إسرائيل، من مواصلة إجراءات الحصار المفروضة على قطاع غزة؛ والتي تم تشديدها الأسبوع الماضي، مُوضحة أنها "ستعمل على خوض معركتها مع العدو بكل قوة، وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار وإنهائه"، كما حمّلت الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن نتائج وتداعيات إجراءات الحصار".

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم: "إن استمرار حصار قطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وشلّ وتعطيل الحياة اليومية للناس، جريمة بحق الإنسانية لا يمكن السماح باستمرارها أو السكوت عنها".

وتابع: "لن تقبل باستمرار هذا الحصار وبقائه أمرا واقعا، وسنعمل جميعا على خوض معركتنا مع العدو وبكل قوة، وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار وإنهائه".

وحمّل برهوم إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات إجراءات الحصار المفروضة على غزة".

وتوقّفت اليوم الثلاثاء، محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عن العمل، بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها؛ جرّاء منع إسرائيل دخوله إلى القطاع منذ الأربعاء الماضي، ضمن إجراءات الرد على البالونات الحارقة؛ وفق مزاعمها.

وسبق هذا القرار، قرار إسرائيلي بإغلاق البحر كاملا أمام الصيادين، حتّى إشعار آخر، وإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء إلى جانب الوقود.

وليلا، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية، غارات يومية، على مناطق يزعم جيش الاحتلال أنها تابعة لحركة حماس.