اعتقالات بالضفة والقدس طالت موظفين بالأوقاف

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين، بينهم أسير محرر وموظفين في دائرة الأوقاف والمسجد الأقصى.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واقتحامات في مختلف المحافظات خلالها تم اعتقال عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تركزت الاعتقالات في القدس، حيث اعتقل 9 شبان من بلدة العيسوية.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين، بينهم 9 من العيسوية.

وأفاد ندي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، واعتقلت كلا من: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، ويزن إبراهيم عبيد، وأحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، ووديع داود عليان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال موظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية، خلال عملهم في المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان من الأقصى أن قوات الاحتلال اعتقلت زينات أبو صبيح رئيسة شعبة حارسات المسجد الأقصى، وعمران الأشهب موظف لجنة إعمار الأقصى، واقتادتهما للتحقيق.

في مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أيمن شريدة، على طريق البحر الميت قرب أريحا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى صالح الأعرج، بعد أن داهمت منزله في ضاحية ذنابة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رياض أحمد شحادة من بلدة بيتونيا، فيما شهدت البلدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف علي عصعوص من مخيم جنين.

وشهدت بلدة فقوعة قضاء جنين مواجهات عنيفة بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها للبلدة.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

وخلال آب/أغسطس الجاري، نفذت قوات الاحتلال 280 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 341 حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين 117 مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.