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قطاع غزة: طيران ومدفعية الاحتلال تقصف مواقع لحماس

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 06:37

قطاع غزة: طيران ومدفعية الاحتلال تقصف مواقع لحماس
قصف للاحتلال في قطاع غزة (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصف بالمدفعية في قطاع غزة صباح اليوم، الإثنين، وذكرت تقارير إن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه طائراته ودباباته استهدفت مواقع عسكرية وأنفاقا تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، وأنها "ردا على اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر فلسطينية قولها إن القصف استهدف مواقع رصد تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، وأرضا فارغة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وتقول حركة حماس إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في مناطق "غلاف غزة" المحاذية لقطاع غزة، يسعون إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اندلعت عشرات الحرائق في "غلاف غزة"، أمس، من جراء البالونات الحارقة.

ويسود القطاع حالة توتر أمني في ظل تصعيد عسكري، منذ أسبوعين، استهدف الاحتلال القطاع خلالها بقصف جوي ومدفعي يوميا بذريعة إطلاق بالونات حارقة.

ومنذ العاشر من آب/أغسطس الحالي، تشن قوات الاحتلال غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق دمار وإصابات في صفوف المواطنين، إلى جانب إجراءات عقاب جماعي على قطاع غزة، بينها قيود على مساحة الصيد والوقود، ما أدى إلى توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قطاع غزة
#خان يونس
#حماس
#جيش الاحتلال الإسرائيلي

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