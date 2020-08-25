غزّة باتت في "مرحلة متقدمة" من مواجهة كورونا وتحذير من العواقب

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، أن القطاع بات في "مرحلة متقدمة" من مواجهة كورونا، عقب اكتشاف 4 إصابات بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي، الإثنين، مُشيرةً إلى خطورة الوضع في حال تفشي الفيروس داخل القطاع المُحاصَر، نظرا لحجم الكثافة السكانية العالية فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في بث مباشر عبر "فيسبوك"، إن الأجهزة الحكومية عزلت منطقة اكتشاف الإصابات الأربع بالفيروس عن باقي قطاع غزة، كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء.

وأضاف البزم، أن فرق "التقصي الوبائي" تُجري الفحوص اللازمة لمتابعة الإصابات الأربع والدوائر المخالطة لها في المنطقة التي تم اكتشافها فيها.

وتابع: "منطقة المغازي وسط القطاع تخضع لإجراءات خاصة، وهي معزولة عن باقي المناطق لمنع تفشي الفيروس".

عنصرا أمن في غزة، الثلاثاء (أ ب)

وأشار إلى خطورة الوضع بغزة في حال تفشي الفيروس داخلها، نظرا لحجم الكثافة السكانية العالية في القطاع.

وعن إمكانية فتح معبر رفح لاستقبال العائدين من خارج القطاع، أوضح البزم أنه "لا حديث عن فتح المعبر في ظل هذه الظروف المستجدة (ظهور الإصابات خارج مراكز الحجر)".

وألمح إلى إمكانية تمديد حالة حظر التجول في القطاع، مبينا أن "إجراءات واضحة سيتم الإعلان عنها في حال تقرر ذلك".

ومنذ بداية جائحة كورونا، يعيش قطاع غزة وضعا آمنا نسبيا، نظرا للحصار المفروض عليه، حيث لم يتم حتى الإثنين تسجيل أي حالة من داخله.

ومساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال مدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع، كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، هي من العائدين للقطاع، عبر معبري رفح مع مصر، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 114، بينها 41 نشطة، و72 حالة تعافٍ، ووفاة واحدة، بحسب الوزارة.