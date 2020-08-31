إدانة فلسطينيّة لـ"طائرة التطبيع" الإسرائيليّة الإماراتيّة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيّة، اليوم، الإثنين، إنه "من المؤلم" هبوط طائرة إسرائيلية بالإمارات، في حديث عن أوّل رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي، بينما أدانت حركة "حماس" الرحلة.

وتابع اشتية، خلال اجتماع لحكومته في مدينة رام الله، "يؤلمنا جدًا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي"، وأردف "بهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل".

وخلص إشتيّة إلى أنّ الدول العربية "أفشلت" رحلة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (شملت البحرين والسودان) "رغم الضغوطات التي تمارس على بعضها".

بينما قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إنّ "استقبال الإمارات لوفد صهيوني أميركي اليوم لتطبيق اتفاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يؤكد استمرار النظام الإماراتي في مخالفة توجهات جماهير الامة والإجماع الرسمي الرافض للتطبيع، والعمل ضد الأمن القومي العربي وتعزيز الخلافات في المنطقة".

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت من مطار بن غوريون أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي، عبر الأجواء السعوديّة.

وتتبع الطائرة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، وتقل وفدين، أحدهما إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، وآخر أميركي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة عبر أجواءها، فيما لم يصدر تعقيب من الرياض حول ذلك.