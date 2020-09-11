الصين تتبرع لـ"أونروا" بمليون دولار دعما لبرنامج المعونة الغذائية في غزة

قدّمت الصين تبرعا بمبلغ مليون دولار، دعما لبرنامج المعونة الغذائية في قطاع غزة، والذي تُشرف عليه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت "أونروا"، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن التبرع يعتبر استجابة "لجزء من مناشدة الطوارئ التي أطلقتها الوكالة من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2020"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقل البيان، عن المفوض العام لـ"أونروا" في المنطقة، فيليب لازاريني قوله إن "التبرع الصيني السخي، سيساعد (أونروا) على توفير المعونة الغذائية المنقذة للأرواح لما يزيد على مليون لاجئ من فلسطين في غزة".

وأعرب عن الأمل "بأن يستمر هذا التعاون في النمو، الأمر الذي يعكس الدعم الصيني للأونروا".

بدوره، قال سفير الصين في فلسطين غوو وي، بحسب البيان، إن الصين "تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع (أونروا)".

وأضاف أن بلاده "ستدعم كعادتها عمل (أونروا)، وستستمر في تقديم المساعدة للاجئي فلسطين، وتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا".

وذكرت "أونروا" في بيانها، أنه "تم تخصيص التبرعات الصينة في العامين الماضيين للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي في أوساط عائلات لاجئي فلسطين في غزة، الذين يواجه معظمهم الآن جائحة كوفيد-19 العالمية غير المسبوقة".

وأشارت إلى أن "التبرع الجديد يعمل على ضمان صحة وسلامة لاجئي فلسطين، بما في ذلك التدابير الخاصة للتخفيف من المخاطر (..)".

وتقدم "أونروا" شريان حياة إنساني هام للغاية لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين في غزة يعتمدون على المعونة الغذائية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية في مجال الأمن الغذائي.

وتواجه "أونروا" أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المُقدر بـ360 مليون دولار، جراء معارضة واشنطن لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل.

وحتى صباح الجمعة، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بين السكان، بلغ 1631، منها 11 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 114.