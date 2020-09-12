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الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و650 إصابة جديدة بكورونا و191 حالة تعافٍ

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 14:43

الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و650 إصابة جديدة بكورونا و191 حالة تعافٍ
(أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و191 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن "حالات الوفاة الجديدة سُجلت لمواطنة 88 عاما من الفوار بمحافظة الخليل، ومواطنة 79 عاما من حلحول، ومواطن 75 عاما من برقين بمحافظة جنين، ومواطن 79 عاما من دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 73 عاما، ومواطن 51 عاما من قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (85)، محافظة نابلس (119)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (21)، أريحا والأغوار (19)، طوباس (9)، سلفيت (13)، طولكرم (54)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (58)، فيما لم ترد معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (145)، محافظة سلفيت (4)، و(42) حالة في قطاع غزة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 36 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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