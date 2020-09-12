العفو الدولية: لا اتفاق يمكن أن يغير واجبات إسرائيل كقوة محتلة

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أنه لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي، أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل، كقوة محتلة، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل/ فلسطين: إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

كما يجب أن تشمل عملية السلام، "وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي"، بحسب المنظمة.

وتابعت: "فلا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تطبيع رسميٍّ للعلاقات بين إسرائيل والبحرين، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة مصورة، إنه سيتمّ "الليلة التوصل إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، هي البحرين".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.