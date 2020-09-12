هنية: مصر تتوسط لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في تصريح أدلى به خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في بيروت، الجمعة، أن مصر تتوسط حاليا بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

وقال هنية: "نرحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد (للأسرى)، ونأمل أن ننجز شيئا على هذا الصعيد".

وأضاف أن "الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولفت إلى أن علاقة حركته مع مصر "قوية ومستقرة، ودورالقاهرة محوري في القضية الفلسطينية".

ولم يوضح هنية إن كان هناك هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل أم لا.

وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المُحاصَر عام 2014.

وفي وقت سابق الجمعة، غادر وفد جهاز المخابرات المصري قطاع غزة متوجها إلى إسرائيل، بعد زيارة بدأت الخميس.

وفي سياق آخر، أشار هنية إلى أن حركته لديها إستراتيجية لمواجهة التطبيع مع إسرائيل ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن المسار الأول في الاستراتيجية هو "استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام من خلال برنامج سياسي متفق عليه يشكل نقطة التقاء بين الرؤى السياسية، بعديا عن مشروع التسوية و اتفاقية أوسلو".

وأضاف أن المسار الثاني هو "المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة؛ فالمفاوضات بلا مقاومة، عبثية لا يمكن أن تحقق شيء وبالتأكيد المقاومة يجب أن تكون لديها امتداد سياسي".

فيما المسار الثالث، حسب هنية، يتمثل "في ترتيب العلاقات بالأمة العربية والإسلامية؛ لأن قضية فلسطين قضية عربية إسلامية إنسانية".

وبشأن منظمة التحرير الفلسطينية، قال هنية، إن حركته "لا تطرح بديل عن المنظمة، بل نتحدث عن كيفية تطويرها وتفعيلها حتى يتثنى مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في داخلها".

وفي 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، عقد قادة الفصائل الفلسطينية اجتماعا في رام الله وبيروت، بمشاركة الرئيس محمود عباس، لمناقشة سبل مواجهة تحديات القضية الفلسطينية.

واتفق قادة الفصائل، خلال الاجتماع، على ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي للتصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية الفلسطينية".