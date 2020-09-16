حماس: الاتفاق الإماراتي البحريني "اصطفاف مع الأعداء ودعم للاحتلال"

ذكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، إن حكام دولتي الإمارات والبحرين، قد "خانوا فلسطين" باتفاقهم التطبيعي مع إسرائيل، موضحا أنهما بذلك تقدّمان "دعما للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أبو زهري القول: "نحن نعتبر أن حكام الإمارات والبحرين بهذا الاتفاق، قد خانوا القدس وفلسطين".

وأضاف: "إن الاتفاق الإماراتي البحريني هو اصطفاف مع الأعداء، ودعم للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة لحقوقه الوطنية".

القيادي في "حماس"، أبو زهري (الأناضول)

وأكد أبو زهري أن هذا الاتفاق "لن يفلح في تحقيق أي سلام للاحتلال في المنطقة".

وأضاف: "سيبقى شعوب هذه المنطقة يتعاملون مع الاحتلال، على أنه العدو الحقيقي لهم".

وجرت مساء أمس الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي البحرين والإمارات، مع إسرائيل، في البيت الأبيض بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.



وأعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، رفضها وإدانتها الشديدة لاتفاقي التطبيع.