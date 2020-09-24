اعتقالات بالضفة وهدم 8 منشآت ومصادرات بالخليل وبيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات الاحتلال 8 منشآت سكنية وزراعية قرب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات بالضفة تخللها اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة أريحا، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، الليلة، في منطقة البطن قرب مخيم عين السلطان شمال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي المحاذي لمنزل شهوان الذي حوله الاحتلال عنوة إلى "كنيس" في مخيم عين السلطان، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في المنطقة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن.

إلى ذلك، هدمت جرافات سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، ثلاث خيم سكنية، وخمس بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وهدمت خمس بركسات وثلاث خيم تعود لكل من صالح احمد عبيات بركسا وخيمة، ومحمود إبراهيم عبيات ثلاثة بركسات وخيمة، وعيسى عبد الله غزال بركسا، وصلاح أحمد عبيات خيمة، بحجة عدم الترخيص.

وصعد الاحتلال في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على القرية، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، وإيقاف البناء في مدرسة، وهدم بركسات وخيم.

وفي السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في أرض زراعية بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في استصلاح أرض زراعية في قرية بيرين بمسافر يطا تعود ملكيتها للمواطن فوزي جابر.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا عسكريا بوضع اليد على مساحة من الأرض وسط مدينة الخليل المحتلة.

ووزع الاحتلال خرائط تظهر المناطق المستهدفة باللون الأحمر، وأرفقها بتصريح عسكري يؤكد وضع اليد على ممتلكات المواطنين لأغراض أمنية.

وأوضح الناشط عيسى عمرو رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان أن القرار العسكري يطال 17 موقعا في تل الرميدة وشارع الشهداء ومحيط مستوطنة كريات أربع في المنطقة المصنفة h2 حسب اتفاقية أوسلو.