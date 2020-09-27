  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: وفاتان و66 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 10:50

غزة: وفاتان و66 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة
الصحة تزيد من فحوصات كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفيت مسنتان من قطاع غزة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد فيما سجلت 66 إصابة جديدة بالقطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة، تم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 2243 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 115 حالة جديدة، عدا عن تسجيل 2 حالة وفاة في مستشفى غزة الأوروبي.

وأعلن في المستشفى عن وفاة المواطنة حليمة سرحان خليل أبو جزر(87 عاما) من رفح، وأيضا وفاة المواطنة مريم خليل أحمد حمدان (93 عاما) من خان يونس، لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 21 حالة وفاة.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين منذ انتشار الفيروس بالقطاع في آذار/مارس الماضي 2791 إصابة، منها 1595 إصابة نشطة.

وأشارت الصحة في بيانها إلى تعافي 115 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين في القطاع إلى 1175 حالة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#فيروس
#كورونا

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بجنين ونابلس
اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بجنين ونابلس

2020-09-27

الذكرى الـ38 لاستشهاد سعد صايل
الذكرى الـ38 لاستشهاد سعد صايل

2020-09-27

قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم
قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

2020-09-27

الأكثر قراءة

الخليل: وفاة فتى في سوروكا ترفع الحصيلة إلى 6

الخليل: وفاة فتى في سوروكا ترفع الحصيلة إلى 6

2020-09-26
سبت سوداني حاسم: التطبيع مع إسرائيل سقط؟

سبت سوداني حاسم: التطبيع مع إسرائيل سقط؟

2020-09-26
حكيم: قد نخرج من الإغلاق إلى موجة كورونا ثالثة.. فكيف نمنع ذلك؟

حكيم: قد نخرج من الإغلاق إلى موجة كورونا ثالثة.. فكيف نمنع ذلك؟

2020-09-26
5 أسابيع على الانتخابات الأميركيّة: الصّبر والسايبر سلاح الإيرانيين

5 أسابيع على الانتخابات الأميركيّة: الصّبر والسايبر سلاح الإيرانيين

2020-09-26
الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

2020-09-26