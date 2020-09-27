غزة: وفاتان و66 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

توفيت مسنتان من قطاع غزة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد فيما سجلت 66 إصابة جديدة بالقطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة، تم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 2243 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 115 حالة جديدة، عدا عن تسجيل 2 حالة وفاة في مستشفى غزة الأوروبي.

وأعلن في المستشفى عن وفاة المواطنة حليمة سرحان خليل أبو جزر(87 عاما) من رفح، وأيضا وفاة المواطنة مريم خليل أحمد حمدان (93 عاما) من خان يونس، لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 21 حالة وفاة.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين منذ انتشار الفيروس بالقطاع في آذار/مارس الماضي 2791 إصابة، منها 1595 إصابة نشطة.

وأشارت الصحة في بيانها إلى تعافي 115 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين في القطاع إلى 1175 حالة.