الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و503 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الإثنين، 10 حالات وفاة و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات فلسطين.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، في بيان صحافي إن "نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين من الناصرية (55 عاما)، والباذان (60 عاما) في محافظة نابلس، ومواطن (52 عاما) من جنين ومواطنة 76 عاما من عنزة، ومواطن ( 50 عاما) من بيت لحم، ومواطن (70 عاما) من قطنة قضاء القدس، ومواطن (81 عاما) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (56 عاما) من قلقيلية، إضافة إلى حالتي وفاة من مدينة القدس".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (68)، ومحافظة نابلس (67)، ومحافظة بيت لحم (50)، ومحافظة قلقيلية (12)، ومحافظة رام الله والبيرة (43)، وجنين (19)، وسلفيت (8)، وأريحا والأغوار (29)، وطولكرم (66)، وطوباس (1)، وقطاع غزة (35)، وضواحي القدس (20)، ومدينة القدس (85)".

وتابعت أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (164)، ومحافظة جنين (30)، ومحافظة قلقيلية (34)، ومحافظة طولكرم (59)، ومحافظة سلفيت (15)، ومحافظة نابلس (89)، ومحافظة رام الله والبيرة (275)، ومحافظة بيت لحم (213)، ومدينة القدس (513)، وقطاع غزة (145)، وأريحا والأغوار (128)".

ولفتت إلى وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.