إصابة بالرأس: مواجهات بين الاحتلال وشبان في سبسطية

أصيب، مساء اليوم الخميس، فلسطيني برصاصة في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا" أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، مبيناً أن الشبان كانوا متواجدين في المنطقة بصورة اعتيادية وباغتهم الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

وأضاف عازم أن "سلوك الاحتلال وعنفه رفع من المواجهات بين الشبان وبين جنوده الذين اقتحموا البلدة، حيث أطلق الاحتلال رصاصه الحي بشكل مباشر"، مبيناً أن الشاب أصيب بعينه ويتم متابعة حالته الصحية.

وموازاة ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز مسـتوطنة "دوتان" قرب بلدة يعبد، نكلوا بشاب، واعتقلوه

وفي وقت لاحق، ذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين لـــ"وفا" منتصر سمور، أن المعتقل هو الشاب احمد صلاح نزال من بلدة قباطية، جنوبي جنين.