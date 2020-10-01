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الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و82.5% تماثلوا للشفاء

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 15:02

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و82.5% تماثلوا للشفاء
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 8 حالات وفاة، و521 إصابة كورونا جديدة، و881 حالة شفاء آخر 24 ساعة.

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وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير اليومي، إن "حالات الوفاة الجديدة هي لمواطنة (33 عاما) من طلوزة، ومواطنة (77 عاما) من عقربا بمحافظة نابلس، ومواطنة (76 عاما) من نحالين، وأخرى (85 عاما) من دار صلاح بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (69 عاما) من دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (61 عاما) من الجديدة بمحافظة جنين، ومواطن (75 عاما) من غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (105)، نابلس (23)، بيت لحم (36)، قلقيلية (4)، رام الله والبيرة (52)، جنين (51)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (14)، مدينة القدس (98)".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (148)، جنين (24)، نابلس (126)، سلفيت (5)، طولكرم (50)، طوباس (10)، قلقيلية (38)، بيت لحم (182)، رام الله والبيرة (191)، مدينة القدس (47)، قطاع غزة (60)".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

ولفتت الكيلة إلى وجود 32 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.


#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#شفاء
#الضفة الغربية
#القدس المحتلة
#غزة

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