عباس يمدّد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 30 يومًا

مدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ 30 يومًا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا، تبدأ السبت.

وأصيب 51607 شخصًا بكورونا بحسب معطيات وزارة الصحّة الفلسطينيّة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/مارس الماضي، معظمهم في "الموجة الثانية" منذ حزيران/يونيو الماضي. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 42544، ما يعني أن الإصابات النشطة هي 9063، منها 53 حالة حرجة.

كما توفي 379 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وتتصدّر محافظة الخليل عدد إصابات كورونا في الضفة الغربية بأكثر من 16 ألف حالة، تليها القدس بأكثر من 10 آلاف حالة، بينما سجّل قطاع غزّة 3184 حالة، ثلثها لا زالت حالات نشطة.