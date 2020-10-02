قتيلا قباطية: 6 من المشتبهين يسلمون أنفسهم والقبض على سابع

سلّم ستة أشخاص من المشتبه بهم بقتل شخصين في بلدة قباطية جنوب جنين، أنفسهم للشرطة الفلسطينية، فيما قبضت الشرطة على مشتبه سابع.

وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة "تحفظت على 6 أشخاص مشتبه بهم في مقتل مواطنين إثر شجار عائلي وقع في قباطية قبل أيام، بعد أن سلموا أنفسهم".

وأضاف ارزيقات: "تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به سابع، خلال عملية فرض الأمن وإعادة الهدوء في البلدة".

وأكد أنه تم توقيف المشتبه بهم لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

وقُتل الثلاثاء الماضي، رجل يبلغ من العمر 48 عاما، وشاب 24 عاما، إثر تعرضهما لإطلاق نار في شجار وقع ببلدة قباطية استمرّ ساعات طويلة وشمل إحراق منازل.