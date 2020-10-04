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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و420 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 04/10/2020 - 14:08

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و420 إصابة كورونا جديدة
مسن من جنين يقي نفسه من الفيروس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، حالة و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1256 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحافي، أن "حالة الوفاة سجلت لمواطن (42 عاما) من بلدة صوريف في محافظة الخليل، فيما سجلت 364 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية، و56 في المحافظات الجنوبية".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (86)، محافظة نابلس (87)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (33)، جنين (48)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (2)، طولكرم (33)، قطاع غزة (56)، ضواحي القدس (15)".

وأشارت إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (156)، محافظة جنين (18)، طولكرم (17)، طوباس (12)، محافظة سلفيت (7)، قلقيلية (46)، بيت لحم (193)، رام الله والبيرة (627)، قطاع غزة (76)، وأن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 84.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 1180 حالة في المحافظات الشمالية، و76 حالات في المحافظات الجنوبية.

وحول الأوضاع الصحية للمرضى، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الضفة الغربية المحتلة
#القدس
#غزة

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