إصابة عريقات بفيروس كورونا

أصيب أمين سرّ اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن في حسابه على تويتر، مساء الخميس.

وأعلن عريقات عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام.

بسم الله الرحمن الرحيم ( واذا مرضت فهو يشفين )صدق الله العظيم تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن اصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام. — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

ولم يعلن عن الأشخاص الذين خالطهم عريقات خلال الأيام الماضية، أو الشخص الذي نقل لها الفيروس.

وعريقات (65 عامًا) عانى في السابق من تلف في الرئتين، وأجرى عملية زراعة رئتين في الولايات المتحدة الأميركيّة عام 2017، وقبل إجرائه العملية عانى من عدم القدرة على السير، بحسب ما قال في رسالة لتلفزيون "فلسطين".