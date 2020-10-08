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إصابة عريقات بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 22:57

إصابة عريقات بفيروس كورونا
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب أمين سرّ اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن في حسابه على تويتر، مساء الخميس.

وأعلن عريقات عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام.

ولم يعلن عن الأشخاص الذين خالطهم عريقات خلال الأيام الماضية، أو الشخص الذي نقل لها الفيروس.

وعريقات (65 عامًا) عانى في السابق من تلف في الرئتين، وأجرى عملية زراعة رئتين في الولايات المتحدة الأميركيّة عام 2017، وقبل إجرائه العملية عانى من عدم القدرة على السير، بحسب ما قال في رسالة لتلفزيون "فلسطين".


#فيروس كورونا
#صائب عريقات
#منظمة التحرير

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