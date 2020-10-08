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كورونا في القدس: انخفاض الحالات وتفاؤل حذر

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 22:05

كورونا في القدس: انخفاض الحالات وتفاؤل حذر
من القدس (الظاهرون في الصورة ليسوا بالضرورة مصابين) (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب 90 شخصًا بفيروس كورونا خلال يومي الأربعاء والخميس ووفاة واحدة، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني.

والخميس، أصيب 46 شخصا بينما أصيب الأربعاء 44 شخصًا، وبلغت حالات الشفاء خلال اليومين 339 حالة، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 730 حالة من بينها حوالي 74 حالة تعالج في المستشفيات منها 26 حالة خطيرة.

وشهد يوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة لمسنة من بلدة سلوان ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 72 حالة.

وقال الجبريني إنّ انخفاض أعداد المصابين مقارنة عما كان الوضع عليه منذ شهر حزيران/يونيو الماضي حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر "يبعث على تفاؤل حذر، كونه يتزامن مع انخفاض حاد في عدد الفحوصات، ما يستدعي التأكيد على الوعي المقدسي بالالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وفي مقدمتها ارتداد الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة الشخصية باستمرار".

وأكد الجبريني أنّ محطتي الفحص في جبل المكبر والشيخ جراح ستستقبلان الأهالي يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل، داعيا أبناء مدينة القدس لإجراء الفحوصات.


#فيروس كورونا
#القدس
#الجبريني

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