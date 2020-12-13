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اعتداءات للمستوطنين بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 09:51

اعتداءات للمستوطنين بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس
اقتحامات ومداهمات في الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شهدت مناطقة متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عمليات دهم وتفتيش نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، واندلعت مواجهات في بعضها.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

في القدس المحتلة، شهدت بلدة العيسوية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وسبقتها قوة خاصة من المستعربين اقتحمت حارة الشهيد محمد عبيد.

واندلعت مواجهات في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بينهم أطفال ونساء.

واعتقل جنود الاحتلال ثلاثة مقدسيين من بلدة العيسوية ينهم الطفل تيسير محيسن، والشابين موسى هيثم مصطفى ومحمد بكر مصطفى.

وفي محافظة الخليل، تصدى مواطنون لهجمات المستوطنين، حيث هاجم مستوطنون صحافي يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.

وأفاد شهود بأن عددا من مستوطني "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتين على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحافي في قناة فلسطين الرياضية مهند مصطفى قفيشة في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي قفيشة بعد تعرضه للاعتداء على يد المستوطنين، ثم تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة مالية.

هاجم مستوطنون فجر اليوم الأحد منازل المواطنين في قرية العديسة شرق الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت عددا من منازل المواطنين في قرية العديسة ببلدة سعير، وشتموا سكانها بألفاظ نابية وهددوهم بالقتل وحرق منازلهم.

بينما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مصطفى عمار سلهب، ومحمود عبد الغني سلهب، ونور قراقع وجميعهم من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فراس إبراهيم بيت راشد، وصالح عبد الهريمي، من شارع الصف، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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