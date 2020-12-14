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غزة: 8 وفيات و157 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 10:38

غزة: 8 وفيات و157 إصابة جديدة بكورونا
إجراءات مشددة للحد من كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 8 حالات وفاة و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائيّة في القطاع، أنه جرى فحص 766 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 740 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 28502 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 8717 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 19583 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 202 حالة.

كما لفتت الوزارة في بيانها، إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 340 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 188 حالة.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة في غزة إنها تمكنت من زيادة عدد أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا من 170 إلى 200 سرير.

وفرضت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إغلاقا شاملا وحظرا للتجوال يومي الجمعة والسبت، في إطار تشديد إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
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#وفيات كورونا

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