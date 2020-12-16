الصحة الفلسطينية: 26 حالة وفاة و2525 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

توفي 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 2525 إصابة جديدة بالفيروس، و2240 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

ووفقا للتقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 3، جنين 4، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 2، نابلس 1"، قطاع غزة 10، مدينة القدس 1.

وأشار تقرير الصحة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (217)، جنين (245)، نابلس (201)، طولكرم (64)، رام الله والبيرة (203)، سلفيت (71)، قلقيلية (27)، طوباس (23)، بيت لحم (113)، ضواحي القدس (78)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (935). مدينة القدس (328).

بينما حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (277)، جنين (178)، نابلس (297)، طولكرم (102)، سلفيت (71)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (173)، قلقيلية (47)، قطاع غزة (797)، مدينة القدس (255).

ولفت التقرير إلى وجود 137 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا 80.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ووفقا للتقرير فإن الإصابات الجديدة كانت على النحو التالي بعد إجراء 6937 عينة مخبرية: مدينة القدس: 328، الضفة الغربية: 1262 وقطاع غزة: 935.

بينما حالات التعافي الجديدة: مدينة القدس: 255، الضفة الغربية: 1188 وقطاع غزة: 797.

وتوزعت حالات الوفاة الجديدة: مدينة القدس: 1، الضفة الغربية: 15 وقطاع غزة: 10.