نحو 20% من مصابي كورونا في الضفّة سيحتاجون للعلاج في المستشفيات

ذكر منسق مرضى "كورونا" للأسرّة في الضفة الغربية المحتلّة، عنان راشد، أنه من المتوقع أن تصل نسبة المرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذين يحتاجون إلى دخول المشافي، إلى نسبة تتراوح ما بين 15– 20%.

وأفاد راشد بأن 3-6% سيحتاجون للعناية المكثفة.

وقال راشد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إنه كلما ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس زادت نسبة الإشغال والاكتظاظ في المشافي، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ارتفاع نسبة الإصابات مع بداية الموجة الثالثة.

وأوضح أنه وبناء على ذلك، تم تجهيز أقسام معزولة في معظم مشافي المحافظات، تحتوي على أسرّة وغرف عناية مركزة داعمة للمراكز المتخصصة التي تم إنشاؤها لمرضى "كورونا"، والموزعة جغرافيا على محافظات الشمال والوسط والجنوب.

ونوّه راشد إلى أنه تم تحويل بعض المصابين إلى المستشفى الوطني في نابلس، ما خفف العبء على باقي المراكز في محافظات الشمال.

وحذّر المواطنين من الوصول لمرحلة عدم قدرة المشافي على استقبال مزيد من المصابين، أو حدوث نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي، في حال لم يتم التقيد بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بالإجراءات.