ملك المغرب يبلغ عبّاس بعقد اجتماع لجنة القدس قريبا

أبلغ ملك المغرب، محمد السادس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه سيتم "قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها 21، بالمملكة المغربية"، وذلك في رسالة، بعث بها الأول، الأربعاء، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وذكرت الرسالة أن المغرب يضع "دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية".

وأضافت أن "عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".

وقالت إن "المغرب سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

كما جرى التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على "حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي".

وشكلت لجنة القدس عام 1975 بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف حماية القدس من مخططات الاحتلال الإسرائيلي، وخطر تهويدها.

وتأتي الرسالة بعد يوم واحد من توقيع الرباط اتفاقا لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، وعزمها افتتاح مكتب اتصال في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين.