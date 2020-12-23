  2. فلسطينيات
  3. أخبار

ملك المغرب يبلغ عبّاس بعقد اجتماع لجنة القدس قريبا

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 23:31

ملك المغرب يبلغ عبّاس بعقد اجتماع لجنة القدس قريبا
ملك المغرب يتوسّط الصورة (أرشيفية - وكالة الأنباء المغربية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أبلغ ملك المغرب، محمد السادس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه سيتم "قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها 21، بالمملكة المغربية"، وذلك في رسالة، بعث بها الأول، الأربعاء، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وذكرت الرسالة أن المغرب يضع "دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية".

وأضافت أن "عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".

وقالت إن "المغرب سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

كما جرى التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على "حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي".

وشكلت لجنة القدس عام 1975 بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف حماية القدس من مخططات الاحتلال الإسرائيلي، وخطر تهويدها.

وتأتي الرسالة بعد يوم واحد من توقيع الرباط اتفاقا لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، وعزمها افتتاح مكتب اتصال في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#المغرب
#محمد السادس
#محمود عباس
#القدس
#التطبيع

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رسالة من هنيّة إلى 30 زعيما عربيّا وإسلاميّا بشأن التطبيع
رسالة من هنيّة إلى 30 زعيما عربيّا وإسلاميّا بشأن التطبيع

2020-12-23

وفد أمني مصري في غزة للمرة الثانية خلال أسبوعين
وفد أمني مصري في غزة للمرة الثانية خلال أسبوعين

2020-12-23

الأردن يدعو إسرائيل لوقف الحفريات قرب مقبرة الشهداء بالقدس المحتلّة
الأردن يدعو إسرائيل لوقف الحفريات قرب مقبرة الشهداء بالقدس المحتلّة

2020-12-23

الأكثر قراءة

الليكود يتصدر نتائج استطلاعين للرأي ومحاولة لمنع تمويل حزب ساعر

الليكود يتصدر نتائج استطلاعين للرأي ومحاولة لمنع تمويل حزب ساعر

2020-12-22
المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

2020-12-22
ترامب يسعى لمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية

ترامب يسعى لمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية

2020-12-22
انتخابات في آذار؟ الائتلاف الحكومي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية

انتخابات في آذار؟ الائتلاف الحكومي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية

2020-12-22
جبارين: أغلبية ساحقة بين قضاة العليا تدعم

جبارين: أغلبية ساحقة بين قضاة العليا تدعم "قانون القومية"

2020-12-22