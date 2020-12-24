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الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بالميلاد المجيد

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 09:09

الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بالميلاد المجيد
افتتاح سوق الميلاد السنوي العشرين في بيت لحم (وفا)
عرب ٤٨ /وفا
تحرير: محمد وتد

بدأت الكنائس المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الخميس، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وفق إجراءات وقائية حسب البروتوكول الصحي المتبع.

وستشهد ساحة المهد قمة الاحتفالات بوصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وسيتم توجيه السلام عليه من قبل الشخصيات الرسمية وفق الربوتوكول بدون اكتظاظ أو تجمع أو تدافع.

وتم على مداخل ساحة المهد وضع حراسة مشددة للعمل على منع دخول أي شخص داخل حدود الساحة بدون الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من لبس الكمامة وتعقيم اليدين.

وأشارت بلدية بيت لحم إلى أنه لن يكون هناك أي فعاليات في ساحة المهد، وهناك بث مباشر لترانيم ميلادية من جوقات عالمية من المدن المتوأمة عبر صفحة البلدية على "الفيسبوك"، على أن يقتصر قداس منتصف الليل، على رجال الدين فقط.

وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان إن "الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه العالم من انتشار جائحة كورونا التي تعرض حياة البشرية للخطر وتسبب بمعاناة وخسارة كبيرة لشعوب العالم".

بدوره، بين مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد الحقوقي طارق الحاج، أنه سيكون هناك استنفار لأفراد الشرطة في المحافظة، إضافة إلى أفراد الاجهزة الأمنية الأخرى، من الساعة السادسة صباحا حتى انتهاء قداس منتصف الليل، لتأمين وصول الموكب الاحتفالات.

وقال قائد مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لاحتفالات أعياد الميلاد، جورج قنواتي إن 10 مجموعات ستشارك في العروض التي تتقدم دخول موكب البطريارك بتعداد 1200 كشاف، وهي: البابوية البنجالية، والنادي الارثوذكسي العربي"بيت ساحور"، ودير اللاتين " بيت ساحور"، والكاثوليك العرب "القدس"، ومرشدات داعي "بين لحم"، والطليعة الأرثوذكسية "بيت لحم"، والنادي السرياني "بيت لحم"، ومرشدات السالزيان السادسة "بيت لحم"، وراهبات مار يوسف "بيت لحم"، وكشافة تراسنطة "بيت لحم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


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