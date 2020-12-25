  2. فلسطينيات
  3. أخبار

فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم المستوطنين

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 16:36

فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم المستوطنين
مستوطنون في الضفة المحتلة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، لإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار "2334" بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة: "الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية".

وأضافت أن "ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس، والممتدة إلى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق إلى ’كنتونات’ معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين "تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة ’ج’ وأسرلتها".

وحملت الوزارة دولة الاحتلال وإدارة ترمب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مجلس الأمن الدولي
#القانون الدولي
#وزارة الخارجية والمغتربين
#جرائم المستوطنين
#الضفة الغربية المحتلة

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتَين في الضفة
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتَين في الضفة

2020-12-25

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-12-25

إصابة العشرات إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان قرب رام الله
إصابة العشرات إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان قرب رام الله

2020-12-25

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق الشامل بدءا من مساء الأحد

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق الشامل بدءا من مساء الأحد

2020-12-24
تحليلات: انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

تحليلات: انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

2020-12-24
الحكومة الإسرائيلية تتراجع: دوام الروضات والصفوف الدنيا كالمعتاد بالإغلاق

الحكومة الإسرائيلية تتراجع: دوام الروضات والصفوف الدنيا كالمعتاد بالإغلاق

2020-12-24
استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

2020-12-24
حادث الطرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة

حادث الطرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة

2020-12-24