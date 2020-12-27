الاحتلال يقتحم مجمع فلسطين الطبي برام الله واعتقالات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأصابت سيدة حاملا برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم المجمع.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي الشوامرة، وحمادة نخلة، عقب اقتحام منزليهما في مخيم قدورة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى نخلة، بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون.

كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي عين مصباح في المدينة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي فجرا، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاه المجمع.

وقالت الوزارة إن سيدة حامل أصيبت برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم المجمع، إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خاصة الأطفال، وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع.

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان لها، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المجمع الطبي حوالي الساعة 4:30 فجراً، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز داخل حرم المجمع، ما أدى إلى وقوع إصابتين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خصوصا الأطفال منهم وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع.

وتابعت وزيرة الكيلة أن ما زاد من خطورة الوضع هو وجود مرضى يعانون من فيروس كوفيد 19- كورونا يعالجون داخل قسم مخصص لهم، مؤكدة أن حياتهم كانت في خطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع.

وأكدت د. الكيلة أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلا دوليا عاجلا لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها، وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية المراكز الصحية والمستشفيات.

إلى ذلك رشق عدد من المستوطنين ليلا، سيارات المواطنين المارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله، بالحجارة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب طارق عبد السلام دراغمة، من مدينة طوباس، لدى مروره عبر حاجز تياسير العسكري.

وفي محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال الشابين قصي بركات الطردة من بلدة تفوح، وليث شريف الرجوب من قرية الكوم.

واقتحم مستوطنون الليلة الماضية مقام يقين الأثري، في بلدة بني نعيم، ونصبوا فيه خيمة قبل تفكيكها صباح اليوم.

وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون ومتدينون حريديم ليلا، على المقدسيين بالقرب من شارع رقم واحد بالشيخ جراح.

وأفاد شهود عيان أن مئات المستوطنين تجمهروا عند "التمثال الأبيض"، وأغلقوا شارع رقم 1 في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم، واعتدوا على مركبات المارة، بحماية من شرطة الاحتلال.