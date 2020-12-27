غزة: 10 حالات وفاة و554 إصابة جديدة بكورونا

توفي 10 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما سجلت 554 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف محافظات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع وصل، أنه جرى فحص 1855 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 160 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 38137 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 10961 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 26843 حالة، واجمالي الوفيات بلغ 333 حالة.

كما ذكرت الوزارة في بيانها، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 345 حالة، بينما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 212 حالة.

إلى ذلك، تبدأ وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام، حملة وطنية لتنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين على امتداد القطاع.

وتأتي هذه الحملة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في مكافحة جائحة كورونا.

إلى ذلك، قالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الحالة الوبائية لهذه المرحلة كانت متوقعة وتم التحذير منها ومدى خطورتها منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وستبلغ ذروتها خلال الشهرين القادمين حتى نهاية شباط/فبراير المقبل.

وأكدت وزيرة الصحة أن جهوزية وزارة الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، حيث تم وضع خطة لافتتاح أقسام جديدة في المشافي وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد بدء استقبال مرضى كورونا في مشفى الهلال الأحمر في نابلس، وذلك بسعة 70 سريرا منها 20 للعناية المكثفة، بالإضافة إلى تدريب القطاع الطبي.

وقالت الوزيرة الكيلة إن الإجراءات الحكومية الأخيرة عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، مضيفة أن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، وخاصة في المحافظات الأربع التي تم فيها فرض الإغلاق بشكل كامل.

وتابعت أن اللجنة الوطنية لشراء لقاح كورونا ستجتمع، للبحث في الإسراع بالحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لشراء اللقاح.