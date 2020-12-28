الصحة الفلسطينية: 26 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا

توفي 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما تم تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الصحة، في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في الضفة والقدس وغزة، أنها فحصت 5059 عينة في المناطق المذكورة أمس الأحد.

وعن وفيات كورونا التي سجلت في آخر 24 ساعة، أتضح أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية "رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، و7 في قطاع غزة، و3 في مدينة القدس.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 23، طولكرم 66، رام الله 209، سلفيت 22، طوباس 25، نابلس 104، الخليل 116، ضواحي القدس 40، بيت لحم 51، جنين 74، أريحا 10، قطاع غزة 477، مدينة القدس 147.

وأظهر التقرير أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 47، طولكرم 75، رام الله 159، سلفيت 76، طوباس 24، نابلس 206، الخليل 74، بيت لحم 85، جنين 84، أريحا 18، قطاع غزة 702، مدينة القدس 88.

وبين تقرير وزارة الصحة وجود 123 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية كمال الشخرة، إن "وزارة الصحة بدأت بمراسلة شركة فايزر للحصول على اللقاح الخاص بكورونا بعد توفير الرئيس محمود عباس الثلاجات الخاصة لحفظ اللقاح"، لافتا إلى أن الوزارة على تواصل مع 3 جهات رسمية لشراء اللقاح وهي: موديرنا وفايزر وسبوتنيكv".

ولفت الشخرة، الى أنه خلال الاسبوعين القادمين ستصل لقاحات الكورونا الثلاث الى فلسطين وستكون مجانية للمواطنين، وسيجري العمل بها فورا حسب البروتوكلات الموضوعة من وزارة الصحة.

وأكد أن اللقاح الروسي مدروس علميا في كل دول العالم وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول فاعلية اللقاح وآثاره هي تقديرات شخصية.

وكشف الشخرة الى ان وزارة الصحة على تواصل مع الجانب الإسرائيلي الذي لديه عطاء خاص لشراء اللقاح الروسي، والذي سيكون متوفرا لديهم خلال أيام وسيشرعون به على الفور.

وحول الفئات التي ستأخذ اللقاح أولا، أشار إلى أن البداية ستكون مع الطواقم الطبية، ومن ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وتليها الفئات الأخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزيرة الصحة.