  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هنيّة: "مساعٍ جديدة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 19:28

هنيّة: "مساعٍ جديدة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية
إسماعيل هنية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في تصريحات نشرها موقع الحركة، اليوم الجمعة. بوجود مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال هنية: "هناك مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية"، مضيفا: "نجري اتصالات داخلية وخارجية لإنجاح (..) ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة".

وأكد أن حركته تعتبر الوحدة الوطنية "حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة".

وذكر أن الوحدة الوطنية وفق رؤية حركته تتم عبر "إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية".

وأضاف: "وذلك وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرة ونزيهة".

ولم يشر هنية إلى أية تفاصيل عن طبيعة هذه الاتصالات وما نجم عنها من نتائج.

وفي 16-17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقدت حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة لقاءات؛ لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وخلال أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى وفدان من الحركتين لقاء بمدينة إسطنبول، اتفقا خلاله على "رؤية" ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان، الاتهامات حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة.

وقالت حركة "فتح"، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية، "لم تنجح" بسبب خلافات مع "حماس" حول مواعيد إجراء الانتخابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حماس
#فتح
#مصالحة وطنية

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

18 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة
18 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة

2021-01-01

فيديو | إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل
فيديو | إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل

2021-01-01

الاحتلال يمنع الآلاف من الصلاة في الأقصى
الاحتلال يمنع الآلاف من الصلاة في الأقصى

2021-01-01

الأكثر قراءة

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

2020-12-31
طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

2020-12-31
صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

2020-12-31
تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

2020-12-31
ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

2020-12-31