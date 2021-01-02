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الاتحاد الأوروبي: إطلاق الاحتلال النار "مخالفة للقانون الدولي"

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 18:35

الاتحاد الأوروبي: إطلاق الاحتلال النار "مخالفة للقانون الدولي"
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق "السريع والكامل" في إطلاق جنودها النار من مسافة قريبة على الشاب الفلسطيني، هارون أبو عرام، الذي كان يدافع عن ممتلكاته، أمس، الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، تعليقا على إصابة الشاب أبو عرام (24 عاما ) بالشلّل الرباعي إثر استهدافه برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة قريبة، جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت البعثة إلى أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الجمعة النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، مخالفةً بذلك للقانون الدولي".

وشدّدت على رفضها الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، سيّما وأنّ الشاب الفلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته.

وطالب الاتحاد الاحتلال بالتحقيق "السريع والكامل في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة".

يذكر أن الرصاصة الإسرائيلية اخترقت رقبة أبو عرام وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها، بحسب شهود عيان.

وكان أبو عرام يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، الجمعة، في منطقة "مسافر يطّا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هارون أبو عرام
#الاحتلال
#إسرائيل
#الاتحاد الأوروبي

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