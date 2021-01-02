  2. فلسطينيات
  3. أخبار

عباس يرحّب برسالة من حماس حول "الانقسام والانتخابات"

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 13:53

عباس يرحّب برسالة من حماس حول "الانقسام والانتخابات"
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، ترحيبه بمضمون رسالة استلمها من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، حول "إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات".

وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس عباس، تسلم رسالة خطّية من هنية، نقلها له أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الرسالة التي نقلها الرجوب لعباس، كانت "بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".

وأشار البيان إلى أن عباس "أعطى توجيهاته للرجوب، بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية".

وبحسب البيان، فقد قرر الرئيس الفلسطيني، دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، للاجتماع به، لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات، وفق القانون.

ووجّه عباس شكره إلى مصر وقطر وتركيا وروسيا والأردن، التي "أسهمت بجهودها الخيرّة في تقريب وجهات النظر".

وكان هنية قد كشف أمس الجمعة، في بيان، عن وجود "مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة الوطنية".

وقال هنية في البيان إن "هناك مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 16و17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقدت حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة لقاءات؛ لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وسبق ذلك عقْدُ الحركتين في أيلول/ سبتمبر الماضي، لقاءً بمدينة إسطنبول التركية، اتفقا خلاله على "رؤية، ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان، الاتهامات، حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة.

وقالت حركة فتح، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية، "لم تنجح" بسبب خلافات مع "حماس" حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الانقسام الفلسطيني
#محمود عباس
#إسماعيل هنية
#حركة فتح
#حركة حماس
#المصالح الوطنية
#الانتخابات الفلسطينية

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,064 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,064 إصابة جديدة

2021-01-02

16 إصابة بكورونا بين الأسرى في سجن النقب والحالات مرشحة للزيادة
16 إصابة بكورونا بين الأسرى في سجن النقب والحالات مرشحة للزيادة

2021-01-02

غزة: 11 وفاة بكورونا و704 إصابات جديدة
غزة: 11 وفاة بكورونا و704 إصابات جديدة

2021-01-02

الأكثر قراءة

الجريمة مستمرّة في العام الجديد: مقتل شاب إثر إطلاق نار في جديدة المكر

الجريمة مستمرّة في العام الجديد: مقتل شاب إثر إطلاق نار في جديدة المكر

2021-01-01
أم الفحم: احتجاج إثر إرجاء التطعيم بسبب نتنياهو

أم الفحم: احتجاج إثر إرجاء التطعيم بسبب نتنياهو

2021-01-01
فيديو | إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل

فيديو | إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل

2021-01-01
ضابط إسرائيلي: هجوم لـ

ضابط إسرائيلي: هجوم لـ"حزب الله" في "المستقبل القريب"

2021-01-01
تشييع شعبي وفني مهيب لحاتم علي في دمشق

تشييع شعبي وفني مهيب لحاتم علي في دمشق

2021-01-01