غزة: 6 وفيات و396 إصابة جديدة بكورونا

توفي 6 أشخاص في قطاع غزة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 396 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد فحص 1646 عينة ما يشكل 24% من العينات، بحسب ما أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها الوبائي اليومي إلى وفاة 6 مواطنين داخل المشافي ما يرفع عدد الوفيات إلى 404 حالة.

وأكدت الصحة في تقريرها تعافي 866 حالة ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 33422 حالة.

وقالت الصحة إن 162 إصابة سجلت في محافظة غزة و134 إصابة بمحافظة خان يونس، فيما سجلت محافظة الشمال 50 إصابة والمحافظة الوسطى 26 إصابة، تلتها رفح 21 إصابة، فيما سجل في الفحص السريع ثلاث اصابات.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 43134 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 9308 حالة.

وقالت الصحة في تقريرها إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 240 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ بغزة إنها ستدرس إجراءات جديدة في اجتماعها، يوم الخميس، بما يتناسب مع الحالة الوبائية.

ورجحت مصادر طبية أن يتم إعادة فتح المساجد دون صلاة الجمعة، وأن يتم تقليص ساعات الحظر لتصبح من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

وزيرة الصحة الفلسطينية: أعداد الوفيات ما زالت عالية

وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، صباح اليوم الثلاثاء، إن أعداد الوفيات في فلسطين ما زالت عالية، حيث أعلن، أمس الإثنين، عن 20 حالة وفاة منها 15 في الضفة و5 في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة أن المؤشرات المتعلقة بفيروس كورونا جيدة، وهناك أعداد إصابات أقل، لكن حتى بعد الانخفاض فالنسبة مازالت عالية.

وأوضحت الكيلة بأن نسبة إشغال الأسرة جيدة حيث أن في الضفة نسبة الإشغال 58% أي أن هناك 42% من الأسرة فارغة، ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس 16%، وهذه مؤشرات لا بأس بها، ولكن نريد أن نصل لنقطة لا يكون فيها إصابات.

وأضافت أن الأعداد عالية لكن إذا ما قارناها بالفترة الماضية ومرحلة ما قبل الإغلاق حيث كانت هناك 170 حالة على أسرة العناية المكثفة و35 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، سنجد أنها جيدة وهناك انخفاض في الأعداد.

وذكرت كيلة أن هذا يعود للإجراءات الأخيرة للحكومة وتقيد المواطنين بها، مشيرة إلى أن التقيد ليس بنسبة 100% ولكن جيد.