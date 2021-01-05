مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق أسفرت عن إصابات بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المدمع.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 10 مواطنين بالضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما بلغ عن اقتحام جنود الاحتلال عشرات المنازل بمحافظات الضفة، حيث أخضعوا قاطنيها لتحقيقات ميدانية وعبثوا بمحتويات المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت جمعة رمضان وزكريا ريان من بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس أثناء مرورهما على حاجز زعترة. كما اقتحمت القوات مدينة نابلس واعتقلت الشاب ياسر المدموج.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس فادي أبو غنام، وحمزة أبو غنام وإياس عبيد.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد اسماعيل أبو ليفة من عزبة الجراد، والأسير المحرر رائد محمد قوزح من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية، مدينة طوباس، وداهمت منزلين، وفتشتهما.

وقال رئيس نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، إن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين منير فقها وعدي الشحروري في المدينة، وفتشتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين، فجرا، وفتشتها، أعقب ذلك اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز المسيل، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة قبل عدة أيام، واعتقلت السيدة حنين نصار، زوجة الأسير رامي فضايل، بعد دهم منزلها.

وفي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مناطق عدة في المحافظة واقتحمت منازل وفتشتها.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في جبل الموالح، وجبل هندازة، ومناطق: رخمة، ورفيديا، وبيت تعمر، حيث داهمت منزلي الشقيقين محمد أحمد رزق ومؤيد وعبثت بمحتوياتهما.

واندلعت موجهات في جبل الموالح مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت مستوطنون، في ساعات الليل، وتحت حماية جنود الاحتلال مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية.