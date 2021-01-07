إصابات خلال مواجهات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان بينهم أسرى محررون، واندلعت على إثرها مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق وشابان برصاص الاحتلال.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قباطية، أحدهما جريح، فيما أصيب شاب آخر بعيار ناري بالساق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة.

واعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الشابين الجريح يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما.

بينما في محافظة بيت لحم، أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص، واعتقلت ثلاثة آخرين، في مخيم الدهيشة، واقتحمت المخيم وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وأوضح نادي الأسير أن المصاب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وأن إصابته في القدم.

وأفاد أن المعتقلين الثلاثة: محمد يوسف الزغاري، ومعتصم مازن رقبان، ومعتز محمد شريعة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت دجن وبيت فوريك، واعتقلوا كلا من حميد حنايشة وتيسير أمين أبو كنعان.

ودهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين مرعب صدقي الحنيني، والحاج خلوصي القديم، وماهر وشاهر الحج محمد من بيت دجن.

كما وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر زهران أبو عصبة، بعد مداهمة منزله في منطقة "جبل العين" في بلدة بيت فوريك.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال بلدات سردا وبير زيت وسلواد، واعتقلت الشاب عبد الرازق مهنا من محطة وقود الزينات في سردا، علما أن الشاب مهنا من بلدة أبو شخيدم، وقام جنود الاحتلال بمصادرة تسجيلات المراقبة وتحطيم المحتويات في المحطة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم قنداح، بعد دهم منزل ذويه في مدينة رام الله، علما أنه معتقل سياسي سابق أفرج عنه قبل أيام من سجون مخابرات السلطة بعد اعتقال دام لـ20 يوما، على خلفية قيامه بتصوير فيديو مباشر لأسير محرر.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نزار عبد القادر جبارين من بلدة سعير، من مكان عمله بالداخل، والشاب خليل جهاد العمور من منطقة رقعة في بلدة يطا ، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها، عرف من أصحابها: حابس خليل المحاريق وشقيقه زياد في بلدة يطا، ومهيب أبو الكباش، وشقيقه مجاهد، وجواد عيسى أبو طبيخ في بلدة السموع، وإبراهيم عبد الله مسالمة في بيت عوا.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف محمد الراعي 49 عاما، بعد أن داهمت منزله وفتشته.